إعلان "كشر" منطقة منكوبة بسبب جرائم الحوثي

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حجة، مديرية كشر، مديرية منكوبة، جراء الجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بحق أبناء المديرية.

وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها تتابع الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مديرية كشر والجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية والتي تتمثل في اجتياح القرى والأسواق عسكرياً وإحراق منازل المواطنين وهدمها فوق رؤوس ساكنيها وقتل الأبرياء وتفجير منازل عدد كبير من قيادات المديرية وتشريد الآلاف واختطاف العشرات من المواطنين وفرض حصار جائر ظالم يمنع الغذاء والدواء عنهم.

ودعا البيان المنظمات الدولية الانسانية كافة للقيام بمسؤولياتها الانسانية، والمجتمع الدولي للتدخل فوراً لايقاف المجازر الوحشية التي تمارسها المليشيات الحوثية المتمردة في حق أبناء مديرية كشر، مطالباً القيادة السياسية والحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي الذي فرضته المليشيا على أبناء هذه المديرية الذين باتوا مهددين بالموت والإبادة.

كما دعا البيان جميع أبناء المحافظة إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وتناسي الخلافات وحشد كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة العدو الواحد الذي يستهدف الجميع المتمثل في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مؤكداً أن السلطة المحلية على تواصل دائم بالأبطال في الميدان وبكافة الجهات المعنية في الدولة والأشقاء في قيادة القوات المشتركة.

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وأعربت السلطة المحلية في بيانها عن فخرها واعتزازها بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال قبائل حجور (مديرية كشر) وثباتهم وتضحياتهم منقطعة النظير، مؤكدة أن أبناء حجور سطروا ملحمة تاريخية ستدرس للأجيال وستسجل بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ.

وأدانت السلطة المحلية الصمت المطبق من كافة المنظمات الانسانية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وممثليها في اليمن والمبعوث الأممي إلى اليمن والذي لم يتحرك لوقف جرائم الحرب التي تمارس كل يوم في ظل تعتيم إعلامي وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية.

وأشادت السلطة المحلية في ختام بيانها، بالدعم والإسناد الذي قدمه الإخوة الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مترحمة على أرواح الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والحرية للمختطفين والمخفيين.