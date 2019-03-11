عبر هاشتاج "شكرا إمارات الخير"، أشاد الإعلامي عادل اليافعي، بدور الإمارات في إعادة بناء قوة الجنوب.
وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الجنوب يعاد بنائه تدريجيا من الصفر في كل القطاعات بعد أن دمروه كليا ولذا يصرخون ويطالبون بطرد الإمارات".
وأرفق تغريدته بصور للدفاع المدني بمحافظة حضرموت، قائلا: "الدفاع المدني بحضرموت عاد أكثر قوة وتأهيلا من ذي قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر اليافعي: الدفاع المدني بحضرموت عاد أكثر قوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.