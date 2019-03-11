اليافعي: الدفاع المدني بحضرموت عاد أكثر قوة

عبر هاشتاج "شكرا إمارات الخير"، أشاد الإعلامي عادل اليافعي، بدور الإمارات في إعادة بناء قوة الجنوب.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الجنوب يعاد بنائه تدريجيا من الصفر في كل القطاعات بعد أن دمروه كليا ولذا يصرخون ويطالبون بطرد الإمارات".

وأرفق تغريدته بصور للدفاع المدني بمحافظة حضرموت، قائلا: "الدفاع المدني بحضرموت عاد أكثر قوة وتأهيلا من ذي قبل".