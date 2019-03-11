دورة تدريبية لمربيات الأطفال في مديريتي القطن وحورة

شهدت مدينة القطن بمحافظة حضرموت، اليوم بدء دورة تدريبية حول "صعوبة التعلم وسيكولوجية الطفل" التي ينظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء بإشراف قسم التدريب والتأهيل بإدارة التربية والتعليم بمديرية القطن .

وتتلقى 31 مربية من رياض الأطفال في مديريتي القطن وحوره ووادي العين على مدى أربعة أيام معارف ومهارات حول الأساسيات والأساليب المهتمة بتعليم الطفل وصعوبات التعلم وأسبابها وأنواعها وتشخصيها وطرق العلاج ومفهوم السيكولوجية إضافة الى مقدمة علم النفس مراحل النمو، والمشاكل النفسية للأطفال والحيل الدفاعية معرفة المربية بأنواع السلوك المختلف للأطفال .

وفي افتتاح الدورة دعا رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي مديرية القطن، صالح سالم بن خميس، المشاركات إلى الاستفادة من منهجية الدورة وتبادل الخبرات بينهن لتطوير معارفهن ومهاراتهن وعكس ذلك في الواقع العملي .

فيما أشار مدير إدارة التربية بمديرية القطن فيصل محسن الجهوري إلى أهمية هذه الدورة كونها تهتم بأساس انطلاق الطفل في العملية التربوية .