تدشين برنامج الأمن الغذائي لمديرية شبام بحضرموت

دشن المدير العام لمديرية شبام حضرموت رئيس المجلس المحلي عبد الوهاب بن علي جابر برنامج الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي WFP والذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمديرية شبام حضرموت. حضر التدشين عبد الله جميل ضابط مشروع الأمن الغذائي بوادي وصحراء حضرموت.

وتمت عملية التوزيع في مختلف مناطق مديريه شبام حضرموت و يستفيد من تلك المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي مشروع الأمن الغذائي عدد (1266) أسرة من مواطني مديريه شبام حضرموت.

وأكد مدير عام مديرية شبام عبد الوهاب بن علي جابر أن تلك المساعدات تعتبر هي المساعدة الأولى التي تحصل عليها المديرية من قبل برنامج الغذاء العالمي والذي ستسهم في تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية على الأسر المستفيدة منها من أبناء المديرية مثمناً جهود القائمين على برنامج الغذاء العالمي وائتلاف الخير على المتابعة لاعتماد المديرية ضمن المديريات المستهدفة. وقدم الشكر لكل الفرق الميدانية وكل من ساهم وساند على إيصال المساعدات للمديرية أسوة بالمديريات الأخرى المعتمدة من سابق وللأسر المستفيدة في مختلف مناطق المديرية.

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كما تمني من برنامج الغذاء العالمي زيادة كميات المساعدات للمديرية مستقبلا لتصل إلى اكبر عدد من مواطني المديرية داعياً جميع المواطنين المستفيدين إلى التوجه إلى المواقع المحددة للتوزيع لاستلام حصتهم من المساعدات.

على نفس الصعيد أكد ضابط المشروع بوادي حضرموت عبد الله جميل أن البرنامج يعمل على مساعدة الأسر المحتاجة لتخفيف معاناتها الاقتصادي لافتا إلى أن عملية الاختيار للأسر جاءت وفق معايير برنامج wfp في المديريات الست الذي يستهدفها البرنامج وهي شبام سيؤن القطن العبر السوم تريم، مثمناً جهود السلطة المحلية في كل المديريات شاكرا كل الفرق العاملة في الميدان بهدف إيصال الإغاثة للمستفيدين.

حضر التدشين القائمين على عمليه توزيع المساعدات بالمديرية والعاملين وعدد من المواطنين.