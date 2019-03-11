شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل طيران التحالف يفاجئ الجميع و يستهدف قبل قليل تجمعات المليشيا الحوثية في حجور "شاهد بالفيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مقاطع فيديو تثبت استهداف الطيران لتحركات مليشيا الحوثي في مناطق حجور ضمن عملية حماية المدنيين من العدوان الحوثي. Advertisements ويظهر الفيديو لحظات المراقبة ثم استهداف 18 عنصراً من المليشيا الحوثية أثناء تحركاتهم وتجمعاتهم وقطع طرق الامداد التي يستخدمونها للاعتداء على المدنيين في كشر إحدى مديريات حجور بمحافظة حجة عبر ضربات محكمة نفذها طيران تحالف دعم الشرعية. كما يظهر في الفيديو استهداف الطيران لعربة تحمل امدادات للمليشيا الحوثية كانت في طريقها الى كشر بغرض محاصرتها وقتل المدنيين فيها وتفجير المنازل وتشريد الأسر بعد أن صمدت قبائل حجور لأكثر من خمسين يوماً في وجه العدوان الحوثي.

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