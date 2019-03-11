شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل أول تحرك عسكري للشرعية عقب استشهاد قائد مقاومة حجور "الزعكري" .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عسكرية في مارب شمال اليمن ان قيادات وزارة الدفاع والجيش اليمني عقدت اجتماعات عاجلا وطارئا في المدينة اليوم الاحد لمناقشة اخر تطورات الأوضاع في جبهة حجور التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران

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وأشارت المصادر الى ان الاجتماع عقد عقب وصول وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي الى مارب قادما من المملكة العربية السعودية عقب نبأ استشهاد قائد مقاومة حجور الشيخ احمد محمد الزعكري المكنى "أبو مسلم" نتيجة كثافة الهجوم على مناطق حجور من قبل الميليشيات التي لم يتم انقاذهم او من مساندتهم من قبل الجيش اليمني المرابط في المنطقة العسكرية الخامسة بحجة.