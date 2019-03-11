ورد الآن بالصور.. خبر صادم ومؤلم للغاية من مديرية كشر ( للقلوب القوية فقط +18 )..!

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عدن - ياسمين التهامي - عرضت قناة المسيرة ضمن نشرتها المحلية مساء ،اليوم الأحد، مشاهد أولية لجريمة طيران التحالف على منازل المواطنين في منطقة طلان بـمديرية كشر – محافظة حجة. وأظهرت المشاهد عدد من المنازل التي سحقتها غارات طيران التحالف، وساوتها بالأرض بعد تعرضها لأكثر من 30 غارة جوية منذ ليل الأمس، ما اسفر عن سقوط أكثر من 25 شهيدا كحصيلة أولية، جلهم من النساء والأطفال. ولا زالت جثث الضحايا من الأطفال والنساء متواجدة تحت الأنقاض التي دمرتها غارات التحالف، في حين لم يتمكن المواطنون من انتشال الضحايا نتيجة التحليق المكثف للطيران الحربي للتحالف في سماء مسرج الجريمة الدموية. هذا وحصل الجديد برس على عدد من الصور الأولية من جريمة طيران التحالف على منازل المواطنين في منطقة طلان بـمديرية كشر – محافظة حجة، التي راح ضحيتها أكثر من 25 شهيدا كحصيلة أولية، جلهم من النساء والأطفال.



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