شكرا لقرائتكم خبر عن الدعام يخاطب الأحمر : سقطت البلاد وأنتم لا تزالون حول مشاريعكم الحزبية الضيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام " محمد الدعام " نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر إلى مراجعة حساباتهمع القضية اليمنية والشعب اليمني.

وفي رسالة على حسابه " فيسبوك " رفعها الدعام وهو نجل الشيخ القبلي البارز في محافظة إب عبدالواحد الدعام ووكيل أول محافظة إب قال فيها " إلى الجنرال العجوز علي محسن الاحمر سقطت البلاد وانتم حول مشاريعكم الحزبية الضيقة.

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وأضاف " الدعام " انكم بسياستكم اصبحتم محط سخرية الجميع بسبب فشلكم في ادارة المعركة وجعلتموها معركة سياسية وتناسيتم العدو الأعظم الحوثي لقد خذلتم دماج وعمران والرضمة وصنعاء واليمن ولا زلتم تمارسون نفس النهج والتخاذل وخذلتم حجور الي متى ستضلون بهذا الخذلان

وعاتب الدعام الأحمر قائلا " كل فاسد يستضل بكم ويحتمي بحماكم انكم بخطتكم هذه تأكدون بقاء الحوثي، استبعدتم كل الشرفاء من حولك وكل قادات المقاومه حاربتهم وانتقمت للحوثي منهم، اليمنيين معولين عليكم لكنكم نسيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعً ومسؤل عن رعيته او كما قال

وأضاف " الدعام " اليمنيين ما بين مشردين او تحت حكم الارهاب الحوثي يذبح من اراد بلا رحمة فهل ان الاوان انكم تعيدوا حساباتكم وان تصلحوا نواياكم مع الله والشعب اليمني المغلوب على امره.