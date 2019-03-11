شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ...معركة “ساخنة” بين 4 فتيات على شاب ”وسيم”.. المارّة اكتفوا بالتشجيع والتصوير!..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع شجار عنيف بين 3 فتيات بريطانيات في أحد شوارع مقاطعة ”غرب يوركشير“، وفتاة رابعة، هاجمنها بسبب غيرة إحداهن على حبيبها.

ويُشاهد في الفيديو فتاتان تمسكان الضحية المجهولة وتثبتانها على جدار، بينما تقوم أخرى بضربها في رأسها أكثر من مرة، قبل ركلها بضع مرات في بطنها وفخذها.

واختار البعض عدم التدخل واكتفى بتصوير الشجار، فيما شجع البعض الآخر الفتيات وكأنهم يشاهدون مباراة مصارعة، حتى تُركت الضحية وشأنها أخيرًا.