شكرا لقرائتكم خبر عن هناء حسين منعها الحوثيين من دفن اخيها بحجور فقتلت منهم العشرات وسقطت شهيدة بجانب اخيها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في حجور ان الشهيدة/ هناء حسين النمشة.. منعها الحوثيون موراة جثمان أخيها الذي أعدموه أمامها ومنعوا أخذ جثته، فغافلتهم وحملت بندقيتها وأردت مجموعة منهم قبل أن تسقط بجوار جثة أخيها وينما للأبد. واقتحمت جماعة الحوثي حجور وارتكبت مجازر جماعية ضد ابطال المقاومة والرجال والنساء



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هناء حسين منعها الحوثيين من دفن اخيها بحجور فقتلت منهم العشرات وسقطت شهيدة بجانب اخيها (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.