شكرا لقرائتكم خبر عن بصوتها الملائكي.. “حفيدة أم كلثوم” تُذهل حُكّام “آراب جوت تالنت” وأحمد حلمي يمنحها “الباز الذهبي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم أن عمرها لا يتجاوز 16 عامًا، إلاّ أنّ الفتاة “سناء نبيل”، حفيدة المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، استطاعت أن تثبت نفسها، خلال مشاركتها في برنامج “آراب جوت تالنت”، وأذهلت لجنة التحكيم، بأدائها بصوتها الملائكيّ، أغنية “افرح يا قلبي”.

ولم يصدق أعضاء اللجنة أن المتسابقة الواقفة أمامهم على المسرح هي بالفعل حفيدة السيدة أم كلثوم، بينما أكدّت “سناء” أنها ليست حفيدة أم كلثوم بطريقة مباشرة، فالمطربة الراحلة هي شقيقة جدة والدتها.

وجذبت المتسابقة، بصوتها الجمهور ولجنة التحكيم التي وقف أعضاؤها ليصفقوا لها على أدائها المتميز للأغنية، كما منح النجم أحمد حلمي ”الباز الذهبي“ لها.

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وأوضحت سناء أنها بدأت الغناء في سن التاسعة من خلال الحفلات المدرسية، ثم تدربت مع المايسترو سليم سحاب، وهي حاليًا طالبة بمعهد الموسيقى العربية .

وشاركت سناء نبيل مسبقاً في برنامج المسابقات “ذا فويس كيدز” لكنها لم تتمكّن من التأهل لمراحل متقدمة.