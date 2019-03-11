هكذا رد التحالف على استشهاد قائد مقاومة حجور

لقي القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري مصرعة مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بغارات لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة العبيسة في مديرية كشر محافظة حجة.

وأوضحت المصادر أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب، وكان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر بعد اقتحامها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، ليل السبت، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر .

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية.

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.