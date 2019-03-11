شاهد أول ظهور علني لـ "عبدالملك الحوثي".. (صورة)

تداول مواقع تواصل موالية للحوثيين صورا خاصة تظهر زعيم الميليشيات" عبد الملك الحوثي " في أول ظهور من نوعه وهو يقوم بزيارة احد المستشفيات لتفقد جرحي الحرب من مقاتلي الميلشيا .

وظهر في الصورة وهو يرتدي السلاح، وأكد النشطاء أن ارتداءه للسلاح دليل على خوفه ورعبه من الجيش والتحالف العربي.