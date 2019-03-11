الميليشيا تخطف 36 مدنيًا في زبيد بينهم أطفال

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، حملة اختطافات ومداهمات لعشرات المنازل، في مدينة زبيد جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.وأكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي شنت حملة مداهمات، لليوم الثاني على التوالي، طالت 43 منزلاً في أحياء "ربع العلي، وربع الجامع، وربع المجنبذ"، واعتقلت 29 شخصاً من بين المنازل التي داهمتها.

وبحسب المصادر، فإن هدف حملة المداهمات والاختطافات إرهاب سكان المدينة، واستعراض القوة على المدنيين الذين يعيشون حالة مجاعة حقيقية بعد توقف المعونات الإنسانية منذ مطلع نوفمبر بعد سطو الميليشيا على مائة ألف سلة غذائية كانت مخصصة لـ151 تجمعاً سكانياً في المديرية.

وكشفت، أن ميليشيا الحوثي اقتادت المختطفين وتقوم بإجراء التحقيقات معهم في سجني سكن الأكاديميين وقلعة زبيد، ومن ثم تقوم بنقلهم إلى سجن جامع التقوى في مدينة بيت الفقيه.وذكرت المصادر، أن أعداد المختطفين، يومي السبت والأحد، وصلت 36 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا الـ18 من العمر.