شكرا لقرائتكم خبر عن كشف عن مؤامرة الشيخ العلامة يحي الحجوري يفاجئ الجميع ويعلن رسميا تصفية قائد مقاومة حجور بعد اختطافه ويرثيه بهذه الخطبة المؤثرة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي حمل قائد المنطقة العسكري ماتعرضة له مقاومة حجور من تنكيل على يد مليشيا الحوثي وتوعد الرئيس هادي بمعاقبة قائد المنطقة العسكري لمخالفته توجيهات الرئيس هادي بتحرك لانقاذ حجور . وفادة المصادر ان الرئيس هادي اتخذ قرار اقلته من منصبه وإحالته لتحقيق

وكانت موجة عضب غير عادية في وسائل الاعلام قد اندلعت ضد الرئيس هادي نتيجة خذلان حجور