شكرا لقرائتكم خبر عن رواية جديدة حول استشهاد البطل ابو مسلم الزعكري : هجم عليه الحوثيين وواجهم حتى جرح وهذا ماحدث بعد ان نقلوه فوق طقم احد اقاربه يروي التفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وفقا للمعلومات فإن صنعاء أمهلت الشيخ الزعكري يوم السبت 24 ساعة لتسليم نفسه بعد أن تمكنت من حصار القلعة التي يتحصن فيها هو وعدد من مرافقيه، ومع انقضاء وقت المهلة باشر مقاتلو صنعاء الهجوم على القلعة.
وتشير المعلومات إلى أن الزعكري مع اشتداد الهجوم على القلعة عند الساعات الأولى من نهار الأحد حاول الفرار من القلعة تحت تغطية نارية من قبل مرافقيه وتحليق مكثف من قبل طيران التحالف غير أن مقاتلي صنعاء شاهدوه وأثناء محاولتهم صده عن الفرار والقبض عليه قام أحد مرافقيه بإطلاق النار والرمي بقنبلة تفجيرية باتجاه مقاتلي صنعاء وهو ما رد عليه الأخيرون وأدى إلى إصابة الشيخ الزعكري ومقتل مرافقيه في محاولة الفرار.
وتؤكد المعلومات أن مقاتلي صنعاء هرعوا لاسر الزعكري بعد إصابته وقاموا بمحاولة اسعافه على متن أحد الأطقم القريبة غير أن طيران التحالف قام بقصف الطقم ما أدى إلى مقتل الزعكري و5 من مقاتلي قوات صنعاء.
وكان أحد أقارب الزعكري كما نقلت وسائل إعلام موالية للتحالف قال أنه لم يقتل وانما رأه على متن أحد أطقم قوات صنعاء بينما تضاربت أنباء أخرى بين مقتله وبين إصابته ولم تعلن صنعاء أي تفاصيل رسمية بشأن الحادثة.
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