شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” السعودية الهاربة رهف القنون تثير غضب السعوديين بظهور جديد وهكذا بدت في كندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفتاة السعودية الهاربة اللاجئة في كندا، رهف محمد القانون، صورة جديدة لها أثارت جدلا واسعا عقب تدشينها حسابا جديدا على تطبيق “إنستغرام” شاركته على حسابها بتويتر، حيث عرفت نفسها على أنها ناشطة نسائية كندية.

وهنأت “رهف” أمس السبت، نساء العالم بعيدهن من خلال نشرها صورة لها أثناء مشاركتها في تظاهرة رافعة لافتة كتب عليها: “المرأة ليست الأقل”.

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وعلقت على الصورة: “يوم سعيد للمرأة.. أرسل الحب لكل نساء العالم”.

ورهف محمد فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا تجاوز صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء من كندا وانتقالها للعيش هناك.

وكانت رهف، في عطلة برفقة أسرتها في الكويت لكنها فرت منهم، ووصلت تايلاند في محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك، حسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.

وتبرر الشابة السعودية تصرفاتها بأنها “تركت الدين الإسلامي لذلك تخشى أن تجبر على العودة إلى السعودية كي لا تقتلها أسرتها”.