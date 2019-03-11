شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حجور …. الحوثيون يضعون أعينهم على هذه المناطق المحررة ويطلقون أولى التهديدات لاقتحامها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد سياسي حوثي باتخاذ خطوات مماثلة لما حدث في مناطق حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – في محافظات تعز ومأرب معاقل القوات الحكومية في المحافظات الشمالية.

وقال المحلل السياسي الموالي للحوثيين ” عبدالله سلام الحكيمي ” في تغريده بحسابه الرسمي على تويتر ” بعد إطفاء نار الفتنة في حجور حجة،هل تكون تعز المحطة الثانية،وإن بأدوات ولغايات اخرى؟ قبل الانقضاض على مأرب كآخر معقل للاصلاحيين؟.

وأضاف مهدداً ” دعونا ننتظر” .

كما اتهم الحكيمي حزب الإصلاح في محافظة تعز بالعمل على احتضان الجماعات الإرهابية مشيرا بأن حصار القرى والمناطق في المحافظة أبدى ثماره حسب قوله.

وأضاف الحكيمي وهو محلل سياسي ظهر في عدة قنوات أجنبية من صنعاء ” الحل السياسي الشامل على الابواب ، وعلى المحاربين قبل ان تضع الحرب أوزارها، وأن يطالبوا من وصفهم ” الحكيمي ” قادة المرتزقة من احزاب او افراد،بضمان حقوقهم وتثبيتها ومواصلتها دون ابطاء،فبعد انتهاء الحرب سيتركوهم في قارعة الطريق ويعيشون متنعمين في القصور خارج البلاد بثرواتهم التي جنوها من دماء وارواح وحقوق الالاف من المغرر بهم. حسب وصفه.

واستكملت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم سيطرتها على مناطق حجور في حجة بعد قرابة 50 يوما من المواجهات مع رجال القبائل هناك بأسلحتهم الخفيفة أمام القصف الصاروخي والمدفعي المكثف للمليشيات على قرى المنطقة.

