شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تعلن سعر جديد للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي "أخر تحديث للسعر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مصرفي في العاصمة المؤقتة عدن أن الريال اليمني في انهيار متواصل امام ارتفاع قياسي لصرف الدولار وبقية العملات الأجنبية. وقال المصدر أن أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار وصلت مساء اليوم الاثنين 11 مارس 2019 إلى هذا المستوى: أسعار الشراء: السعودي : 155 الدولار : 588 Advertisements أسعار البيع: السعودي: 156 الدولار:590

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