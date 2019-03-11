قبيلة كبيرة تنتفض ضد الحوثيين في عمران "تفاصيل"

أكدت مصادر قبلية محلية بانفجار الوضع بين قبائل العصيمات ومليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر: أن خلاف حاد اندلع بين قبائل العصيمات على أموال وتدخلت مليشيات الحوثي لاستغلال الوضع". وأضافت المصادر "أن القبائل رفضت تدخل الحوثيين واتحدت لمواجهة المليشيات".

وأوضحت المصادر اعتلاء القبائل للمرتفات الجبلية وصدت تقدم المليشيات واندلعت مواجهات عنيفة مازالت مستمرة حتى اللحظة وسقط خلالها قتلى وجرحى.. مشيرة إلى ان عدد من الجرحى وصلت الى المستشفى.