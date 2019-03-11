مسلحون يقتلون شاب في مودية

أقدم أحد المسلحين على قتل شاب في الثلاثين من عمره مساء اليوم الأحد في مديرية مودية بظروف غامضة .

وكشفت مصادر محلية أن الشاب اسأمه جهمص قد قتل في منطقة القليتة برصاص مسلح لاذ بالفرار .

ووصلت جثة الشاب أسامة جهمص وصلت إلى المستشفى قبل لحظات وعليها طلق ناري اخترق منطقة الصدر .