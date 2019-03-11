العبودي: إعادة تأهيل محطات الكهرباء بالمهرة

بحث وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم الأحد مع مدير عام مديرية حصوين ياسر عبدالله الأسد احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية.

وفي اللقاء ناقش العبودي مدير عام مديرية حصوين، إمكانية توسعة وتأهيل محطة الكهرباء بالمديرية وتجهيز قواعد للمولدات الجديدة، التي وجه محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت باعتمادها، من دفعة المولدات التي ستصل قريباً إلى محافظة المهرة.

وأكد العبودي على سرعة تنفيذ مشروع تأهيل وتحسين الشبكة الكهربائية في المديرية مشروع ترميم المستشفى الريفي ، مشيراً أن محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت يعطي جُل اهتمامه للقطاع الصحي كونه يعد القطاعات المهمة والأساسية في المحافظة .

وأشاد ياسر الأسد مدير عام مديرية حصوين بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية الممثلة بمحافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، في تحسين أداء الخدمات الأساسية بالمديرية.

وكان قد كشف مدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، عن حزمة من المشاريع الخدمية في مديرية حصوين، منها سفلتة شبكة الطرقات الداخلية و عدد من المشاريع في القطاعات التربية والتعليم والمياه والتي ستسهم بحد كبير في تلبية احتياجات المواطنين في المديرية.