أكد مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، أن "دويلة قطر على أعتاب خطر". وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، ": "بدأت حصون حاضنة للإخوان تكتشف نذالتهم". وتابع: "وتعيدهم لأوطانهم.. خذوها مني من خان وطنه لا تأمنه... مثال الحوثي عميل إيران وإخونجية السخافة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: الحوثي خائن وعميل لهذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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