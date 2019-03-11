وصل وفد من الهلال الأحمر الإماراتي، إلى معهد التعليم الفني والتدريب المهني بردفان برفقة مدير التعليم الفني بمحافظة لحج فاروق عبدالرزاق.
وكان في استقبال كلا من العميد الركن صالح حسين سعيد مدير عام مديرية ردفان، والقائد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد، ومدير المعهد المهندس جياب المشرقي، وعدداً من المسؤولين.
واطلع الوفد على احتياجات المعهد، مستمعا إلى شرح من قبل القائمين عليه.
وأكد الوفد التابع للهلال الأحمر الإماراتي استعداده بالتعاون، وتوفير تلك الاحتياجات خلال الأيام المقبلة، كي يتم تشغيل المعهد ليمكن أبناء ردفان الراغبين بالالتحاق بمجال التعليم الفني والتدريب المهني من الدراسة فيه والحصول على فرص عمل.
يذكر أن هذا المعهد كان قد تم إنشاؤه في عام 2008م، وتسبب توقف تشغيله إلى تعرض العديد من محتوياته للنهب، نتيجة الانفلات الأمني الذي حدث في تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يتعهد بتشغيل معهد التعليم الفني بردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.