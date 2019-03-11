اليافعي يصفع الإصلاح ويكشف المستور

قال الإعلامي ياسر اليافعي، اليوم، إن "علي محسن الأحمر دعم قيادات الإصلاح في حجور".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ورفض دعم القيادات الوطنية الأخرى".

وأوضح: "قيادات الإصلاح خذلت حجور وهربت بالدعم الذي حصلت عليه، وتركت حجور تواجه مصيرها.. حكاية خيانة وخذلان بطلها علي محسن الأحمر".