وتأتي الحملة لإزالة زرائب الأغنام لأضرارها في تشويه المظهر الجمالي للمدينة ولما تسببه من مشاكل صحية وانبعاث رواح كريهة وتكدس مخلفات الأغنام بشكل كبير ومؤذي، فضلا عن كونها تعيق حركة المواطنين وتسبب اختناقات مرورية .
وقال محمد أحمد عوشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بأن الحملة ستستمر حتى القضاء التام على هذه المظاهر السلبية مشيدا بدعم واهتمام السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت الذي يتابع ويدعم أنشطة الصندوق ويعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمامه.
وأوضح أن تم توجيه قسم المخالفات بالمتابعة والرقابة اليومية للأسواق لضمان عدم عودة هذه الزرائب مرة أخرىمثمناً تعاون الأجهزة الأمنية ومكتب الأشغال العامة وتفاعلهم مع الحملة وإنجاحها.
كانت هذه تفاصيل خبر المهرة تشن حملات نظافة بأسواق مدينة الغيضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.