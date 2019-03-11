المهرة تشن حملات نظافة بأسواق مدينة الغيضة

أطلق صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة،اليوم الأحد حملة واسعة لإزالة كافة حظائر الأغنام (الزرائب) المنتشرة بأسواق مدينة الغيضة بتوجيهات من الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة.

وتأتي الحملة لإزالة زرائب الأغنام لأضرارها في تشويه المظهر الجمالي للمدينة ولما تسببه من مشاكل صحية وانبعاث رواح كريهة وتكدس مخلفات الأغنام بشكل كبير ومؤذي، فضلا عن كونها تعيق حركة المواطنين وتسبب اختناقات مرورية .

وقال محمد أحمد عوشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بأن الحملة ستستمر حتى القضاء التام على هذه المظاهر السلبية مشيدا بدعم واهتمام السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت الذي يتابع ويدعم أنشطة الصندوق ويعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمامه.

وأوضح أن تم توجيه قسم المخالفات بالمتابعة والرقابة اليومية للأسواق لضمان عدم عودة هذه الزرائب مرة أخرىمثمناً تعاون الأجهزة الأمنية ومكتب الأشغال العامة وتفاعلهم مع الحملة وإنجاحها.

وأهاب بن عوشن بكافة المواطنين إلى التعاون مع مثل هذه الحملات لما فيها المصلحة العامة . وكانت الحملة قد لاقت استحسان وارتياح من قبل المواطنين .