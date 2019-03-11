السعودية تبدأ في إنشاء مطار مأرب الدولي

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن بدء أعمال التنفيذ في مطار مأرب الدولي.

وأكدت مصادر محلية بمحافظة مأرب عن بدء الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي، بعد تسلم موقع المطار من قبل السلطة المحلية.

وكان البرنامج قد أفاد في فبراير الماضي ببدء أعمال تسوير مطار مأرب الدولي وذلك بعد تسلم موقع المطار تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية.

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