وردنا الان.. انباء عن صدور قرارا عاجل باقالة هذا المسؤول الكبير واحالته للمحاكمة

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي حمل قائد المنطقة العسكري ماتعرضة له مقاومة حجور من تنكيل على يد مليشيا الحوثي وتوعد الرئيس هادي بمعاقبة قائد المنطقة العسكري لمخالفته توجيهات الرئيس هادي بتحرك لانقاذ حجور . وفادة المصادر ان الرئيس هادي اتخذ قرار اقلته من منصبه وإحالته لتحقيق

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