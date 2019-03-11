شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : صيد حوثي ثمين ونجل رجل أعمال معروف ضمن 200 انقلابيا أعلن التحالف مصرعهم- من هو وما علاقته باقتحام المنازل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية ، إن القيادي الميداني الحوثي المدعو أحمد نبيل السواري قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية في غارات للتحالف في منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وأوضحت المصادر أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب.

واشارت ان السواري كان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر .

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وامس أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل أكثر من 200 مسلحا حوثيا بينهم السواري وقيادات اخرى عقب تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر، بمحافظة حجة، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية.

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.