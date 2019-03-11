شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يقتحمون قبل لحظات اخر معاقل قبائل حجور وهذا ما وجدوه امامهم .. ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر قبلية، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2019م، بأن مليشيا الحوثي تداهم في هذه اللحظات (9: مساء) آخر معاقل قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وبحسب ما نقله عن المصادر فان ”مليشيا الحوثي تداهم قرى بني سعيد، في الدرب وميشام والحجفة والتواليق والعداري والقواعد“.

وأكدت المصادر إصابة القائد الشيخ علي فلات الحجوري، مشيرة الى قيام الحوثيين بتفجير منزل نائب قائد مقاومة حجور، قائد العمليات الشيخ عبده محمد السعيدي.