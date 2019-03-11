شكرا لقرائتكم خبر عن اول قبيلة تنتفض ضد الحوثي في عمران وتشن هجوم على الحوثي انتقام لمقتل ابو مسلم الحجوري تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع "يمن الغد" انه علم من مصادر قبلية محلية بانفجار الوضع بين قبائل العصيمات ومليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وقالت المصادر": أن خلاف حاد اندلع بين قبائل العصيمات على أموال وتدخلت مليشيات الحوثي لاستغلال الوضع". وأضافت المصادر "أن القبائل رفضت تدخل الحوثيين واتحدت لمواجهة المليشيات". وأكدت المصادر اعتلاء القبائل للمرتفات الجبلية وصدت تقدم المليشيات واندلعت مواجهات عنيفة مازالت مستمرة حتى اللحظة وسقط خلالها قتلى وجرحى.. مشيرة إلى ان عدد من الجرحى وصلت الى المستشفى..

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