شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان مرعب وغير مسبوق لقوات حراس الجمهورية حول حجور "تفاصيل حاسمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعبر المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية - عن إدانتها واستنكارها للجرائم البشعة التي ترتكبها عصابة الحوثي الكهنوتية بحق المواطنين من أبناء قبائل مديرية حجور محافظة حجة والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الانسانية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا الكامل لتلك الجرائم ونطالب بتحقيق دولي مع مرتكبيها ، فإننا في الوقت ذاته نحمّل عصابة الحوثي الإجرامية مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ البطل أبو مسلم الزعكري قائد المقاومة الوطنية في حجور والذي اعتقلته عصابة الحوثي وأولاده صباح الأحد، بعد تعرضه لإصابات واقتادوهم إلى مكان مجهول .

وبهذا الصدد فإن المقاومة الوطنية تحذر بأشد العبارات عصابة الحوثي الإرهابية من مغبة المساس بقائد المقاومة في حجور أو المواطنين العزل الذين اعتُقلوا بشكل جماعي من داخل منازلهم وقراهم بدون ذنب اقترفوه.

وأمام تزايد اعمال القتل والإرهاب والاختطافات والنهب وتدمير المنازل من قبل هذه العصابة الإجرامية، فإننا نطالب المنظمات الدولية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الشيخ أبو مسلم الزعكري وكافة أبناء حجور المعتقلين لدى عصابة الحوثي ..ونجدد العهد لشعبنا وكل الأحرار بأننا على درب الثورة اليمنية والمقاومة سائرون، وسنجتث إرهاب الحوثي ونخلص بلادنا والمنطقة من شروره ونضع نهاية لهذا الرعب والخوف، والاقتصاص من كل من تورط في سفك دماء الأبرياء عاجلا أم آجلا، ولن يفلت كائن من كان من العقاب.. كما نتعهد بأننا سنواصل النضال وتقديم التضحيات دفاعا عن النظام الجمهوري ومن أجل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل عصابة الحوثي الإرهابية

عاش الشعب اليمني العظيم

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الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى

ولا نامت أعين الجبناء

تحيا الجمهورية اليمنية

صادر عن المقاومة الوطنية

11مارس 2019م