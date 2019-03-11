شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. البنك المركزي اليمني يوجه تعميم هام لكافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميم هام إلى شركات ومنشآت الصرافة في جميع المحافظات اليمنية، دعاهم فيها إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحصلت صحيفة عدن الغد على نسخة من وثائق تعميم البنك المركزي والذي جاء فيه بالإلتزام لما يمثله تطوير والارتقاء بمعايير العمل في قطاع الصرافة من أهمية كبيرة وبما يتناسب مع معايير العمل الدولية ذات العلاقات فإن على شركات ومنشآت الصرافة الإلتزام بالآتي :