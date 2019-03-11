شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشي يعلن الحل الوحيد لازمة الحوثيين"تفاصيل +صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي اليوم الأحد، جميع وحدات الجيش اليمني برفع الجاهزية القتالية استعداداً لما أسماها "معركة الحسم واستكمال تحرير باقي أراضي الوطن من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وقال وزير الدفاع اليمني، خلال اجتماع عقده بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، مع عدد من قيادات الجيش اليمني، إن "ميليشيا الحوثي ترفض السلام.. وخيار الحسم هو الحل الوحيد مع هذه الميليشيا الانقلابية".

وأضاف: "نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة عدونا الغاشم الذي قتل ودمر وأهلك الحرث والنسل".

وشدد المقدشي على "العمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني"، مطالباً الجميع بالتحلي بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.