إب: قيادي حوثي يشرد مواطن في العدين من منزله وينهب ممتلكاته منذ نحو عام

أقدم قيادي حوثي على سجن مواطن وتشريده من منزله ونهب ممتلكاته في مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقال المواطن "محمود محمد سنان"، من أبناء منطقة العمارنة بمديرية العدين، بأن قائد نقطة "العمارنة" القيادي الحوثي "طلال محمد قاسم مارش" قام بسجنه ونهب سيارته وتشريده من منزله منذ أواخر إبريل من العام الماضي.



وأضاف "بأنه ومنذ عام يسكن في فندق في مدينة إب، نتيجة التشريد الذي لاقاه من القيادي الحوثي، مؤكداً بأنه بات غارقاً في الدين نتيجة هذا التشرد وتداعياته المالية".



وأوضح المواطن في الشكوى التي تقدم بها إلى النيابة العامة وإدارة الأمن وحصل "يمن شباب نت" على صورة منها، أوضح أن القيادي الحوثي نهب سيارته يوم اختطافه ومنذ ذلك اليوم لم يعيدها له رغم توجيهات النيابة وإدارة الأمن.



وأكد "سنان" بأن قائد النقطة الحوثية، استغل تشرده من المنزل، وأطلق النار على منزله وقام بسجن شقيقه وتغييب والده لمدة يوم، قبل أن يقوم بالاعتداء على أرضيته والشروع في إقامة استحداثات بناء عليها.



ولم تستطيع الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نظراً لحماية قيادات حوثية له، رغم توجيهات النيابة وإدارة الأمن بالقبض الفوري عليه.



وناشد المواطن الجهات المعنية إلى إنصافه، مطالباً وسائل الإعلام والحقوقيين بتبني قضيته والوقوف إلى صفه.



ويتعرض المدنيون في محافظة إب لجرائم وانتهاكات أمنية واسعة من قبل قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية ونقاطها المنتشرة على طول وعرض المحافظة الخاضعة لسلطاتهم منذ أكتوبر 2014م.