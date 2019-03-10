تتويج حي العديروس بكأس دوري حملة التوعية بمخاطر المخدرات بصبرة

شهدت مدينة عدن اليوم تتويج فريق "حي العيدروس" بكأس الدوري السباعي لكرة القدم، الذي أقامته منظمة "شهيد" التنموية، في مديرية صيرة، في إطار أنشطة حملة التوعية بمخاطر المخدرات، التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

وحسب مصادر إعلامية، رفع الدوري السباعي شعار "قل لا للمخدرات"، وشاركت فيه فرق شعبية من أربعة أحياء في مديرية صيرة، واستضيفت مبارياته على ملعب مدرسة شمسان للتعليم الأساسي، وحظيت بحضور ومتابعة شخصيات اجتماعية ورياضية، إلى جانب لفيف من شباب وأولياء أمور في المديرية ومهتمين بلعبة كرة القدم، وفقًا لتقرير الإعلامي عاد نعمان.

وتخلل الدوري توزيع مطويات تعريفية توعوية بأنواع المخدرات، أسباب ادمانها وأضرار تعاطيها، كما طُبعت عبارات مساندة للحملة على قمصان اللاعبين، منها: "كن للمخدرات مكافح"، "أنت أقوى من المخدرات"، واُختتمت فعالياته بتتويج فريق "حي العيدروس" بكأس الدوري السباعي لحملة التوعية بمخاطر المخدرات في مديرية صيرة، وتوزيع ميداليات ومبالغ مالية رمزية للاعبيّ الفرق المشاركة في الدوري.

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وشهدت مباريات الدوري حضورا رسميا من وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب/عبدالرؤوف زين، مدير عام تنمية الشباب في وزارة الشباب والرياضة/عبدالله البكري، ومدير عام مديرية صيرة/خالد سيدو، إلى جانب فريق عمل المنظمة في الحملة، ممثلًا بالمدير التنفيذي/شفاء باحميش، ومدير المشاريع/عبير مشتاق.

وأكد الحاضرون دعم وتشجيع وزارة الشباب والرياضة للأنشطة المتنوعة الهادفة التي تحتوي الشباب، خاصةً الرياضية، لما لها من دور بارز وفعال في استيعاب طاقات الشباب، مشيدين بالجهود المبذولة في الترتيب والتحضير؛ لإقامة الدوري وانجاح فعالياته، وإيصال رسائل الحملة وتحقيق أهدافها، مهيبين بتداعي كافة مكونات المجتمع والجهات المعنية، إلى استشعار المسئوليات والواجبات تجاه الأطفال والشباب، ومواجهة الظواهر السلبية؛ للحد منها.

وكانت منظمة "شهيد" التنموية قد عقدت خلال فبراير الماضي لقاءات تحضيرية مع عدد من الجهات المعنية؛ استعدادًا لإطلاق برنامج حملة التوعية بمخاطر المخدرات، منها لقاء تشاوري مع مدراء أندية رياضية وممثليّ منظمات مجتمع مدني، بحضور قيادة مكتب الشباب والرياضة، هدف إلى تفعيل الأنشطة في الأندية الرياضية، وربطها بأنشطة الحملة، وخرج بجملة خلاصات من شأنها توحيد الجهود وتكامل الأدوار؛ لإنجاح الحملة.