المجلس الانتقالي يعزي في استشهاد قائد مقاومة حجور

بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية، والأستاذ هاني على بن بريك، نائب رئب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقيتي تعزية ومواساة، إلى أسرة وذوي الشهيد البطل الشيخ أبو مسلم الزعكري، قائد مقاومة حجور بمحافظة حجة، الذي استشهد اليوم وهو يقود معارك مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحيّت البرقيتان بطولة وصمود القائد الزعكري وإخوانه، في التصدي لغطرسة مليشيا الحوثي، وخوضه وحيدًا معركة رفض حالة الذل والخنوع الذي تسعى المليشيات لفرضها على حياة أهالي حجور في ظل خذلان قيادات ومقاتلي حزب الإصلاح للمنطقة وأهلها ومقاومتها، وتمكين المليشيات من الإنفراد بها.

وقالت البرقيتان أن تفجير المليشيات لمنزل الشهيد البطل أبو مسلم الزعكري، في مديرية كُشر، دليل جلي على استشعار هذه المليشيات للألم من هذا القائد الذي قاتل وصمد واستشهد واقفًا في ظل خذلان مخزي من قبل الجماعات الإخوانية التي أستأثرت بالدعم والسلاح المقدم لجبهة حجور لصالحها دون أن تسهم في أي معارك حقيقية لصد المليشيات الحوثية.

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وأشادت برقيتا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائبه، ببطولات وتضحيات المقاومة الشمالية الشريفة، وفي مقدمتها مقاومة حجور في مواجهة الحوثي وآلته العسكرية الضخمة، مؤكدتين دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية لكل جهود ونضال الشرفاء والصادقين في الشمال حتى القضاء على مشروع الانقلاب الحوثي.

وابتهلت البرقيتان إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهيد أبو مسلم الزعكري، وكل شهداء مواجهة مشروع الحوثي بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصير والسلوان.

كما دعت البرقيتان، المليشيات إلى سرعة الإفراج عن أبناء الشهيد الزعكري وضمان سلامتهم.