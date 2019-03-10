قتلى وجرحى من المليشيا بمواجهات مع الجيش في ناطع شرق البيضاء

خاضت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الأحد، مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري في اللواء 153 مشاة إن وحدات عسكرية من ألوية محور بيحان خاضت فجر اليوم مواجهات شرسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في ميمنة جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وأكد المصدر إن استمرت لساعات تمكنت قوات الجيش خلالها من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.