تدشين حملة توعية للمجتمع بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس

أعلنت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع (NODS YEMEN) تدشين حملة مجتمعية لتعزيز الوعي بمنع إطلاق الاعيرة النارية في الأعراس بالتعاون مع إدارة شرطة محافظة تعز.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، فقد عقدت المنظمة لقاء مع مساعد مدير عام الشرطة لشئون الأحياء السكنية العقيد / سمير الأشبط، وتم مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة الأمنية في تعزيز وعي المجتمع بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الاعراس بمدينة تعز، وما ينتج من أطلاق الأعيرة النارية في الاعراس من مخاطر جسمية وابرزها ازهاق الأرواح وانتهاك حق الحياة للمواطنين في المدينة، كما ستعمل الحملة المجتمعية على تعزيز الدور المتميز لإدارة شرطة محافظة تعز في القضاء على هذه الظاهرة السيئة.

من جانبه شرح الأستاذ/ خالد الشميري منسق الحملة المجتمعية محاور الأنشطة التي ستنفذها المنظمة ضمن الحملة والتي سوف تتناول اللقاء مع الإعلاميين والنشطاء وخطباء المساجد لتعزيز دورهم في التوعية بمخاطر إطلاق الأعيرة النارية وحث المجتمع على ترك هذه الظاهرة السيئة، كما ستقوم المنظمة بنشر منشورات توعوية إلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي، كما ستقوم بتكريم معنوي لعدد 15 عريس لم يطلق في أعراسهم أي أعيرة نارية، شاكرًا تعاون إدارة شرطة محافظة تعز لتنفيذ الحملة ومشاركة المنظمة في كل أنشطة الحملة المجتمعية.

الجذير بالذكر أن الحملة المجتمعية تم البدء فيها من يومنا هذا السبت الموافق 9 مارس، طالبين من أبناء المجتمع بالتفاعل مع الحملة، وتعزيز دور المجتمع في رفض ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية بالاعراس.