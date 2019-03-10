صحفي تعليقًا على تطورات حجور: الإصلاح هو الوجه الآخر للحوثي

عبر الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد عن السخط جراء التقدم الذي حققته مليشيا الحوثي في حجور واعتبر ان الإصلاح هو الوجه الآخر للحوثي.

وقال لزرق في تغريدة له اليوم "سقطت حجور في حين تحتشد جيوش الإصلاح في مأرب وتعز وجبهة نهم دون ان تحرك ساكنا. الإصلاح هو الوجه الاخر لميليشيا الحوثي".

وأضاف "يكره اليمنيون الحوثي لكنهم لايثقون في الإصلاح. ولو ان الإصلاح جاد في حربه ضد الحوثي كان له ان حسم الأمر منذ سنوات. حركوا هذه الجيوش قبل ان تقتلها التخمة. ".

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وكان المليشيا الحوثية تقدمت في حجور بعد شهرين من الحصار والقصف فيما انتقد مراقبون دور الجيش الوطني في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والمناطق الاخرى التي هدأت بالتزامن مع معارك حجور.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك "في حجور خدم الحوثي من الإعلام المضاد له بتضخيم المعركة وكأنها أم الحسم ومنذ بدايتها قلت في مجلس عام هذا التضخيم كذب وتوريط لأهل حجور التي لن يصلها مدد بسبب أن أقرب القوات لها قوات إخونجية خالصة، كما ضخمت استفاقة الرئيس صالح فكان قتله أكبر إرعاب لقبائل صنعاء والطوق وهكذا حجة الآن".

ونشر الشيخ جمال بن عطاف صورة من محادثة واتساب وقال: هذه الرسائل عبر الواتس صباح اليوم بين الشهيد أبو مسلم الزعكري وبدران الحازمي وفيها يكشف أبو مسلم كيف تمت خيانة الإصلاح لحجور، حيث تمركزوا في مواقعهم على مدى أيام لاستلام امدادات التحالف العسكرية (لتكون بأيديهم لا بأيدي أبناء حجور)، وفي لحظة انسحبوا مع امدادات التحالف إلى حيران.