إختتام تدريب 35 امرأة حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في عدن

أختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظمتها على مدى يومين المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في عدن.

واستفادت 35 مشاركة من محافظات عدن، ولحج، والضالع، وأبين وحضرموت، من المحاضرات المقدمة في الدورة حول طرق وأساليب الكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء، وكيفية تقديم المساعدة والدعم النفسي للنساء المصابات بالمرض لمواجهته ومحاولة التغلب عليه.

وأكد مدير البرنامج الوطني للأورام الدكتور جمال عبدالحميد، على أهمية مواصلة مثل هذه الورش التدريبية حول الكشف عن سرطان الثدي وفقًا للطرق العلمية وتطوير طرق الكشف المبكر عن ذلك المرض بين أوساط النساء من مختلف الفئات العمرية.

من جانبه شدد استشاري الأورام الدكتور عبدالوهاب النهمي ونائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن إبراهيم بامفروش، على ضرورة الاستفادة القصوى من جانب المشاركات من المحاور والمعارف والمعلومات المقدمة لهن خلال الورشة التدريبية وتوسيع أنشطة العيادات الوردية والفحص المبكر عن سرطان الثدي في عدد من محافظات الجمهورية، للحد من معدلات الإصابة بالمرض.

وجرى في الختام تسليم المشاركات شهادات تقديرية وتكريمية حول مشاركتهن في الورشة التدريبية التي من المأمول منهن عكس ما تلقوه خلالها على صعيد الواقع العملي لخدمة المجتمع.