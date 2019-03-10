مكتب التربية والتعليم بغيل باوزير يعزي بوفاة التربوي محمد باسيف

أعرب مكتب إدارة التربية والتعليم بمديرية غيل باوزير عن تعازية الحارة والصادقة لأسرة التربوي محمد باسيف الذي وافاه الأجل هذا اليوم. وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' نص التعزية التي تحصل على نسخة منها، كما وردت: يتقدم مكتب إدارة التربية والتعليم بمديرية غيل باوزير باحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة التربوي القدير المرحوم بإذن الله تعالى محمد أحمد باسيف سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون". صادر عن إدارة التربية والتعليم مديرية غيل باوزير

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