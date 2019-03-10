تعلبم حضرموت تنظم ورشة نوعية تستهدف المرشدين الصحيين

أكَّدَ وكيلُ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ مديرُ مكتبِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ بمحافظةِ حضرموتَ، جمالُ سالم عبدون أنَّ مجالَ الصحةِ المدرسيةِ خِلالَ الثلاثِ سنواتِ الماضيةِ تحقَّقَ فيه الكثيرُ من الانجازاتِ على مستوى البنيةِ التحتيةِ ببناءِ مقرٍ نوعيٍّ لمبني الصحةِ المدرسيةِ مُتكاملٍ في التجهيزاتِ والكادرِ الطبيِّ المتخصصِ والخدماتِ النوعيةِ العلاجيةِ الطبيةِ التوعويةِ والتثقيفيةِ كأفضلِ صحةٍ مدرسيةٍ على مستوى الجمهورية.

وقال عبدونُ في مُفْتتحِ كلمتِهِ بأعمالِ ورشةِ العملِ الخاصةِ بتدريبِ المرشدينَ الصحيينَ بمدارسِ التعليمِ العامِّ على مستوى مديرياتِ المحافظةِ المُنعقدةِ صباحَ اليومَ الأحدِ العاشرِ من مارسَ واحتضنتْهَا قاعةُ الاجتماعاتِ الكبرى بديوانِ مكتبِ الوزارةِ بالمحافظةِ.

وأضاف، لقد كان لقيادةِ المحافظةِ مُمثلةً براعي التعليمِ الأولِ اللواءِ الركنِ فرج سالمين البحسني محافظِ محافظةِ حضرموتَ قائدِ المنطقةِ العسكريةِ الثانيةِ دورٌ كبيرٌ في النهوضِ بمجالِ الصحةِ المدرسيةِ من خلالِ دعمَها اللامحدودِ للاحتياجاتِ على مستوى البُنيةِ التحتيةِ وتوفيرِ كافةِ المستلزماتِ الخاصةِ بتقديمِ الخدماتِ العلاجيةِ الطبيةِ المجانيةِ.

مؤكِّدًا أنَّ قيادةَ مكتبِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ بالمحافظةِ أطلقتْ مشروعًا متكاملًا منذُ بدايةِ عام ألفين وستةَ عشر للميلاد في هذا الجانبِ وشَهِدَ فيه تدخلاتٍ نوعيةٍ من حيثُ توفيرِ الكادرِ المتخصصِ وصرفِ أكثرِ من مئتي صندوقِ إسعافِ أوليٍّ مع نشراتٍ تعريفيةٍ بالموادِ التي بداخلِهِ كذلك توفيرِ مختبرٍ وصيدليةٍ على شكلِ مراحلَ تستهدِفُ جميعَ مديرياتِ المحافظة.

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وأشار عبدون أنَّ هذه الورشةَ استهدفتْ ما يُقاربُ أكثرَ من 100 كادرٍ من عيناتِ المرشدينَ الصحيينَ والمتخصصينَ بالصحةِ المدرسيةِ بالمحافظةِ والمديرياتِ إلى جانبِ الإداراتِ التربويةِ والتعليميةِ بالمديرياتِ بحضورِ عددٍ من قياداتِ التربيةِ بالمحافظةِ.

مُستعرضًا جملةً من الأهدافِ التي ستخرُجُ بها الورشةُ في توفيرٍ الخدماتِ الصحيةِ في مدارسَ مديرياتٍ جديدةٍ وتحسينِ مستوى الأداءِ في الإشرافِ وتحقيقِ الجودةِ في الخدماتِ العلاجيةِ للطلابِ والتلاميذِ ورياضِ الأطفالِ ومنتسبي الحقلِ التربويِّ والتعليميِّ وتفعيلِ أقسامِ الصحةِ المدرسيةِ بالمديرياتِ وتنفيذِ برامجَ التوعيةِ الصحيةِ المدرسيةِ للطلابِ والتلاميذِ والبراعمِ والزهراتِ ميدانيًا أو عَبْرَ أثيرِ إذاعةِ المستقبلِ لتربيةِ حضرموتَ.

لافتًا في ختامِ كلمتِهِ إلى أنَّ هناك طُموحاتٍ كبيرةً في قيادةِ مكتبِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ بالمحافظةِ سعيًا لتطويرِ هذا الجانبِ برفدِ جميعِ مديرياتِ المحافظةِ بالمباني والأجهزةِ الحديثةِ والمتطورةِ لتقديمِ خدماتٍ علاجيةٍ طبيةٍ متكاملةٍ لكلِّ منتسبي القطاعِ التربويِّ والتعليميِّ بحضرموتْ في المستقبلْ.

هذا وتخللتْ الورشةُ تقديمِ ورقتينِ الأولى بعنوانِ (الصحةُ المدرسيةُ انجازاتٌ وخدماتٌ ملموسةٌ) من إعدادِ الاخ ماجد عوض باحبارة مديرِ دائرةِ الصحةِ المدرسيةِ بمكتبِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ بالمحافظةِ والثانيةِ (تعزيزُ دورِ المرشدينَ الصحيينَ بمدارسِ التعليمِ العامِ) من إعدادِ الدكتورةِ دنيا على الصياد اختصاصيةِ طبِّ الأسرةِ بدائرةِ الصحةِ المدرسيةِ بمكتبِ الوزارةِ إضافةً إلى مُداخلاتٌ من قِبَلِ المتخصصينَ بأقسامِ الصحةِ المدرسيةِ بمديريتي الشحر وغيل باوزير والاستماعِ عَقِبَ ذلك إلى نشاطِ المرشدين بمدارسِهِم ومقترحاتٍ تُسهِمُ في تحسينِ مستوى أداءِ المرشدِ الصحيِّ بمدارسِ التعليمِ العامِّ.