ناشطون: الأسلحة المضبوطة في المهرة قادمة من عمان

ضبطت السلطات الأمنية بمنفذ شحن يوم السبت، شاحنة صغيرة على متنها كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة الخاصة باسلحة الهاون.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشاحنة دخلت المنفذ، وجرى تفتيشها وعثر بداخلها على كميات الصواعق المتفجرة لسلاح الهاون.
وباشرت السلطات عملية التحقيق مع سائق السيارة لمعرفة مصدرها.
ويقول نشطاء محليون الـ "الخليج 365"، إن الأسلحة التي يتم ضبطها في المهرة عادة ما تكون قادمة من عمان، وتهرب للحوثين عن طريق المهرة، الأمر الذي يتفق عليه الكثير من اليمنيين.
وعلى وعلى صعيد آخر، استعادت أجهزة الأمن بمديرية الغيظة اليوم كمية كبيرة من الهواتف المحمولة وضبط المتهمين، بعد ساعات فقط من بلاغ تقدم به صاحب المستودع (المسروق) في خطوة تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المهرة.
وأوضح مصدر أمني بالمديرية ان أجهزة الأمن ضبطت المتهمين مع المسروقات وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمة السرقة وكشفوا عن الأجهزة المسروقة وعددها (500) جهاز جوال.
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