البحسني يشيد بنقل قناة حضرموت المباشر لنهائي كأس المحافظة السادس

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالجهود التي بذلها قناة حضرموت الفضائية خلال نقلها المباشر لمجريات المباراة النهائية لكأس حضرموت السادسة لكرة القدم والتحضيرات والترتيبات التي سبقتها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ حضرموت مساء اليوم المدير العام للقناة خالد محمد بامشموس، أكد خلال اللقاء على أهمية مواصلة هذا العطاء الإعلامي المتميز والنوعي الذي حظى بالتقدير والإعجاب من قبل أبناء حضرموت وجميع المتابعين له في الداخل والخارج عبر نقل الصورة الحية والجميلة والتي تعكس ماتتمتع به المحافظة من الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وتقدم المحافظ البحسني بتحياته لرئيس مجلس إدارة القناة المهندس عبدالله أحمد بقشان وجميع أعضاء مجلس الإدارة والطاقم العامل فيها.

من جانبه جدد المدير العام لقناة لحضرموت جهوزية القناة لمواكبة الأحداث المهمة التي تشهدها حضرموت بعد أن عملت خلال الفترة الماضية على إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة والتي كلفتها الكثير من الجهد والمال، مشيرا إلى سعيها الدوؤب ومنذ انطلاقتها لخدمة حضرموت الأرض والإنسان.

حضر اللقاء القائم بمهام المدير التنفيذي للقناة أيمن عمر بايعشوت القائم ومدير البرامج بها غسان سالم عبدون.