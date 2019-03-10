شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة قائد مقاومة حجور تفاجئ الجميع وتؤكد انه حي وتحدد مكانه الان ... وتطلق صرخة قوية بوجة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص

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قال مصدر مقرب من اسرة قائد مقاومة حجور "الزعكري" لـــ "الخليج 365" " انه حي يرزق وانه وقع اسيرا بيد ميلشيا الحوثي وتحملها كامل المسؤلية بالحفاظ على حياتة

وكانت وسائل اعلامية تابعة لمليشيات الحوثيين قد تخبطت اليوم الاحد عن كيفية اعلان استشهاد قائد مقاومة حجور حيث روجت في البداية عن مقتله على ايدي قواتهم في مديرية كشر قبل ان تعلن عن تمكن عناصرهم من القاء القبض على ابو مسلم الزعكري بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن .

وحاولت المصادر الحوثية التنصل من الجريمة التى ارتكبتها عناصرها بحق قائد مقاومة حجور, وارودت ان طيران التحالف العربي قصف منزل ابو مسلم الزعكري بعد فراره منه ,كما تحدث الاعلام الحوثي عن القاء القبض عليه بقرية الزعاكر بمديرية كشر.

واكدت مصادر في الحكومة الشرعية عن استشهاد القائد المیداني لمقاومة حجور الشیخ أبو مسلم الزعكري .

وقال رئیس فرع حزب المؤتمر في المحافظة وعضو مجلس الشورى ” فھد دھشوش” إن القائد أبو مسلم الزعكري استشھد صباح الیوم في مواجھات مع ملیشیات الحوثي الانقلابیة.

أضاف دھشوش ” إن الحوثیین مثّلوا بجثة القائد الزعكري كما أسروا أولاده وأسرتھ بالكامل وتفجیر منزله غرب مدیریة كشر.

یأتي ھذا بعد أیام من قصف حوثي مكثف بمختلف أنواع الأسلحة على قرى بني سعید وبني عمر وبني عثمان وھيآخرمعاقل للمقاومة في مدیریة كشر.