شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يداهمون في هذه اللحظات ..آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر قبلية، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2019م، بأن مليشيا الحوثي تداهم في هذه اللحظات (9: مساء) آخر معاقل قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وقالت المصادر ان ”مليشيا الحوثي تداهم قرى بني سعيد، في الدرب وميشام والحجفة والتواليق والعداري والقواعد“.

وأكدت المصادر إصابة القائد الشيخ علي فلات الحجوري، مشيرة الى قيام الحوثيين بتفجير منزل نائب قائد مقاومة حجور، قائد العمليات الشيخ عبده محمد السعيدي.