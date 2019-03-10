القبض على عصابة تمارس سرقة الهواتف النقالة بالمهرة

استعادت أجهزة الأمن بمديرية الغيظة اليوم كمية كبيرة من الهواتف المحمولة وضبط المتهمين، بعد ساعات فقط من بلاغ تقدم به صاحب المستودع (المسروق) في خطوة تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المهرة.

وأوضح مصدر أمني بالمديرية ان أجهزة الأمن ضبطت المتهمين مع المسروقات وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمة السرقة وكشفوا عن الأجهزة المسروقة وعددها (500) جهاز جوال.

ومن جانب آخر، ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، الأسبوع المنصرم مع اللجنة الأمنية المصغرة، الترتيبات الخاصة لاستكمال الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها السلطة المحلية والإدارة العامة للشرطة بالمحافظة وتستهدف إزالة العشوائية والقضاء على المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد الوكيل بن عويض، على ضرورة التعامل بمسؤولية وحرص شديدين مع كل المخالفين للحد من ظاهرة حمل السلاح ومنع إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات الاجتماعية وترقيم ما تبقى من السيارات ووقف البناء وإزالة العشوائيات التي تشوه المظهر الجمالي للمدينة وتعيق حركة المرور.

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كما ناقش الاجتماع بحضور مدير عام شرطة السير بالمحافظة، العقيد سالم عمر الكثيري ونائب مدير عام مكتب الاشغال العامة، الترتيبات لتدشين تحديد مواقع النقل الداخلي والخارجي الجديدة بمدينة الغيضة.

واستعرض المستجدات الأمنية في المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

واستمع الوكيل بن عويّض من أعضاء اللجنة إلى أهم الصعوبات التي تواجههم في الميدان، موجهًا بالعمل على معالجتها.

