بحث الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي امزربه، اليوم الأحد، مع مدير النقل والإمداد بمكتب برنامج الغذاء العالمي في عدن، السيد دان، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بما في ذلك حاجة البرنامج للمخازن والساحات في أرصفة المعلا ومحطة الحاويات.
وفي اللقاء تطرق الجانبان إلى برنامج الشحنات الواصلة إلى موانئ عدن خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأكد رئيس مؤسسة خليج عدن، استعداد الموانئ تقديم كافة التسهيلات للبواخر الإغاثية التابعة للبرنامج. لافتًا إلى أن إدارة الميناء تعطي أولوية للسفن والإغاثية.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين مسؤولي موانئ عدن وبرنامج الغذاء العالمي لتسيهل عمل السفن الإغاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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