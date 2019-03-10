مليشيا الحوثي تفرض نقاط تفتيش مكثفة في مداخل شوارع صنعاء

قال سكان في صنعاء إن مليشيا الحوثي الإرهابية استحدثت نقاط تفتيش في عديد شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع حملة "جبايات مالية" مشددة على سائقي السيارات.

وذكر السكان أن مليشيا الحوثي استحدثت عددًا من نقاط التفتيش على مسافات متقاربة في شوارع حدة والزبيري وعصر وخولان والستين والأصبحي.

وأضافوا، أن عناصر المليشيا ركنت عددًا من الأطقم والسيارات التابعة لها المموهة بزي (قوات النجدة - الأمن المركزي) بالقرب من نقاط التفتيش المستحدثة والتي يتمركز فيها عناصرها.

وأوضحوا أن عناصر المليشيا قامت بعمليات تفتيش دقيقة لسيارات المواطنين وطالبوا من سائقيها ومن على متنها إبراز هوياتهم الشخصية، ومن لم يحملها تقوم عناصر المليشيا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة